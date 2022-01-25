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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:23 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:39

SON DAKİKA | İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi

AA
SON DAKİKA | İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi

Son dakika haberi...İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi. Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.

"SAAT 13.00'TEN SONRA İSTANBU HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK"

Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi
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