Son dakika: İstanbul’da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL

MEVCUT KİRACILAR ÇIKARTILIYOR

BEŞİKTAŞ'TA ilk emlakçıda bulduğumuz 2-3 ev ise hem bütçemize uygun değil hem çok eski hem de tek odalı... Beşiktaş'ta kiralar 8 bin TL'den başlayıp 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. En eski ve yaşaması zor dairelerden birini geziyoruz emlakçıyla. İçinde 4 öğrenci yaşıyor ama ev sahibi onları çıkarıyor. Yaşadığımız üzüntü tarifsiz... Evin dayanılmaz kesif kokusu, rutubetli duvarları... Emlakçı: "Ama bu ev büyük, havadar ve çok merkezi konumu var. Sahile 5 dakika!" Dehşet içinde dinliyoruz. Emlakçı bizi sevdiği için "korku evi"ni bize aylık 6 bin 500 TL'ye vermeyi teklif ediyor.