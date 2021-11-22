Zaten bir süredir, faiz indirimi öncesinde başlayan sosyal medya üzerinden bir spekülasyon söz konusuyla. Para politikasıyla ilgili makas değişikliği konusunda bir bilgilendirilme yapılmıştı. Yani faiz indirimi zaten biliniyordu.

Faiz kararı sonrası birtakım spekülasyonlar yalan haberler yapıldı. Sosyal medya üzerinden bu tetiklendi. İşte hükümetin döviz hesaplarına el koyacağına kadar akıl dışı yorumlarda bulunuldu. Bu vatandaşı ve iş adamlarını daha fazla tedirgin etti" dedi.