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Haberler Ekonomi Haberleri İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:53 Son Güncelleme: 27.6.2022 12:10

İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz

İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK’ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz

Asgari ücret zammı için bir son dakika açıklaması da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı. Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasının detayları...

Asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen zam ile ilgili bir açıklama da TİSK'ten geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret zammı için yapılacak toplantıda masada olacağını duyurdu.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK'in açıklamasında, asgari ücret zammına yeşil ışık da yakıldı, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısı bu akşam Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Toplantıda asgari ücret zammı için nasıl bir formül uygulanacağı da ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN BU HAFTAYI İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için bu haftayı işaret etmişti. Bakan Bilgin, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini, alım gücünün yeniden artırılacağını söylemişti.

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İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
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