İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK’ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz

Asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen zam ile ilgili bir açıklama da TİSK'ten geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret zammı için yapılacak toplantıda masada olacağını duyurdu.
"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"
TİSK, işçilere yapılacak olan asgari ücret zammı için tarafların formüllerini değerlendirmeye ve işbirliğine açık olduğunu da bildirdi. TİSK'in açıklamasında, asgari ücret zammına yeşil ışık da yakıldı, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." ifadeleri kullanıldı.
ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN BU HAFTAYI İŞARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için bu haftayı işaret etmişti. Bakan Bilgin, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini, alım gücünün yeniden artırılacağını söylemişti.