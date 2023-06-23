SON DAKİKA: Kamuda çalışan işçiler dikkat! Ödemeler başladı

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" notunu da ekledi.