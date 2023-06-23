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Giriş Tarihi: 23.6.2023 14:35 Son Güncelleme: 23.6.2023 14:35

SON DAKİKA: Kamuda çalışan işçiler dikkat! Ödemeler başladı

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Kamuda çalışan işçiler dikkat! Ödemeler başladı

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" notunu da ekledi.

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SON DAKİKA: Kamuda çalışan işçiler dikkat! Ödemeler başladı
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