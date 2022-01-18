SON DAKİKA: Karadeniz’den bir doğal gaz müjdesi daha mı geliyor? Başkan Erdoğan’dan heyecanlandıran yanıt

"2022 YILI İÇİNDE TAMAMLAMA OPERASYONLARI YAPILACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazıyla ilgili ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye'ye taşıyacak olan borular Filyos Limanı'na geldi. Bu süreç nasıl ilerliyor?" şeklindeki soruya, "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak." ifadeleri ile yanıt verdi.

Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'e yetişip etişmeyeceği ile ilgili soruya ise, "İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz." sözleri ile yanıt verdi.