SON DAKİKA: Karadeniz’den bir doğal gaz müjdesi daha mı geliyor? Başkan Erdoğan’dan heyecanlandıran yanıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreni için Arnavutluk'a gittti. Erdoğan, programını tamamlamasının ardından dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Erdoğan, uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın, 'Yeni bir müjde daha gelir mi?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Erdoğan, ABD'nin Doğu Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan ile boru hattı çalışmalarından vazgeçmesini ise, "Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de "Bu olacak bir iş değil" diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiyesiz olmaz." dedi.
"2022 YILI İÇİNDE TAMAMLAMA OPERASYONLARI YAPILACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazıyla ilgili ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye'ye taşıyacak olan borular Filyos Limanı'na geldi. Bu süreç nasıl ilerliyor?" şeklindeki soruya, "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak." ifadeleri ile yanıt verdi.
Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'e yetişip etişmeyeceği ile ilgili soruya ise, "İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz." sözleri ile yanıt verdi.
KARADENİZ'DEN YENİ BİR MÜJDE GELİR Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yeni bir müjde daha gelir mi?' sorusuna yanıtı ise heyecanlandırdı. Erdoğan, "Bekliyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
Bütün hayalimiz, Bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette. Zaten bu işi şöyle başarıyla neticelendirdiğimiz zaman, ekonomik performans nedir ne değildir diye soranlara inşallah biz oradan gereken cevabı verme imkanını yakalamış olacağız.
"TÜRKİYE'SİZ OLMAZ"
Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikteki boru hattı projesinden ABD'nin desteğini çekmesine ise şu yorumu yaptı:
Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de "Bu olacak bir iş değil" diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiyesiz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Bütün bunlarla beraber biliyorsunuz, geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettim, onlarla görüşmelerimiz oldu. Eğer biz siyaset yapacaksak siyaset, kavga dövüşle olmaz. Siyaseti barış çizgisinde götürmeye mecburuz.
"TAMAMEN EKONOMİK BİR ANALİZDİR"
Bizim Doğu Akdeniz'deki yaklaşımımız malum. Libya ile yaptığımız anlaşmamız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte işi biz resmi bir metne oturttuk. Bu resmi metin üzerinden de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan dört tane sondaj gemisi, iki tane sismik araştırma gemisi aldık. Bunları biz boşuna mı aldık? Bunlar Karadeniz'de de çalışacak, Akdeniz'de de çalışacak. Bu konudaki en güçlü altyapıya biz sahip olacağız. Onun için de Amerika'nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz.