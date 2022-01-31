SON DAKİKA | Kaz Dağları’nda geçiş 7 dakikaya düşüyor! Çalışmalarda sona gelindi

Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak."