Son dakika | Kiraları ve ev fiyatlarını düşürecek ucuz konut hamlesi başlıyor! İşte tarih

Son dakika haberler: Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak. Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak. İşte ev fiyatları ve kiraları düşürecek tarihi konut projesinde kritik aşama ve detaylar...