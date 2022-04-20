Son dakika: Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! ’Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...’

Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerin satın alma müdürlerinin mercek altına alınması gerekiyor. Market sahibi, belki bir satın alma müdürünü keşfedemiyor ama şüpheler bunu gösteriyor ki bu müdürler sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Marketlerdeki satın alma müdürlerinin de hesap-kitaplarının denetim altına alınması lazım, mal varlıkları araştırılmalı. Belki holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracak" diye konuştu.