Son dakika: Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! ’Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...’

KÜÇÜKBAŞA 250 TL DESTEK

Market raflarında her gün fiyat etiketinin değiştiğini ifade eden Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 18 satış mağazasının yeterli olmadığını, bu sayının artırılması gerektiğini de söyledi. ESK'daki büyükbaş kesimlerde hayvan başına 2 bin 500 lira prim desteği verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlatan Çelik, "Bir büyükbaş, 10 küçükbaşa eşdeğer. Dolayısıyla kesime giden bir küçükbaş için en az 250 lira prim desteği verilmeli" diye konuştu. Et fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, pirzolanın kilogram fiyatının 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatının da 110 lirayı geçmemesi gerektiğini kaydetti.