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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kritik toplantı başladı: Bakan Nureddin Nebati sektör temsilcileriyle görüşüyor
Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:37

Son dakika: Kritik toplantı başladı: Bakan Nureddin Nebati sektör temsilcileriyle görüşüyor

Son dakika: Kritik toplantı başladı: Bakan Nureddin Nebati sektör temsilcileriyle görüşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,  "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılıyor.

Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Son dakika: Kritik toplantı başladı: Bakan Nureddin Nebati sektör temsilcileriyle görüşüyor
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