Son dakika: Kur korumalı mevduat hesapları için stopaj kararı Resmi Gazete’de

Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

Karar, gerçek kişi tasarruf sahipleri için stopaj nihai vergileme olacağından, yatırımlarını bu sistemde değerlendiren gerçek kişiler açısından bu hesaplardan elde edilen gelirlerin vergisiz olacağı anlamına geliyor.

Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak. Döviz birikimlerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren veya Türk lirası birikimlerini bu sisteme yönlendiren tasarruf sahipleri de katılma hesaplarından elde ettikleri gelirleri için vergi avantajı elde edecek.