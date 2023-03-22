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Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:32 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:41

Son dakika: KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza!

Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.

AA
Son dakika: KVKK’dan WhatsApp ve Meta’ya 2 milyon 665’er bin lira ceza!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

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Son dakika: KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza!
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