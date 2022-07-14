Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor





Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara Bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır" ifadesini kullandı.