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Giriş Tarihi: 14.7.2022 06:55 Son Güncelleme: 14.7.2022 07:05

Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu kredi borcu geri ödemeleri konusunun ilk kabine toplantısında ele alınacağını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylı açıklama yapacağını söyledi.

Belirlenen ücretin faiz olmadığını belirten Kasapoğlu, "Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç.



Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara Bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır" ifadesini kullandı.



GENÇLER RAHAT OLSUN

İlk kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın konuyu etraflıca gençlerle ve kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Kasapoğlu, "Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz.



Konuyu istismar etmelerine, siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyar, meydan vermeyiz. Gençlerin içi rahat olsun" değerlendirmesinde bulundu.



YURTLAR GENÇLERİ BEKLİYOR

Başkan Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Gençliğimizin seyahat etmesini istiyoruz.



Gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda konaklama imkanı sağlayacaklar. Gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.



3 GÜN KONAKLAMA

Kasapoğlu ayrıca, uygulamadan daha fazla gencin faydalanabilmesi için her ilde 3'er gün konaklama süreci olduğunu söyledi.



Kasapoğlu, Bakanlığın oluşturduğu "seyehatsever.gsb.gov.tr"un yayına başladığını, süreç hakkında daha fazla bilgiye siteden erişilebileceğini aktardı.

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Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
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