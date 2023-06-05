SON DAKİKA: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı

"TÜM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Derya Yanık, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devir teslim töreninde şöyle konuştu:

"Tamamıyla dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktı. Bakanlığımız bu sözün yerine getirildiği yer. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu zamana denk geldik. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri ön gören bir yer burası. 18 yaş altı 22 milyon çocuğumuz var. Türkiye'nin yaşlanma gerçeği var. 10-15 yıl sonra yaşlanmanın farkını yaşayacağız.

Kuşak farkının 4 yıla indiği zaman dilimini yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bir taraftan geleceğimizi inşa eden yerden bahsediyoruz. Neredeyse özellikle sadece bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan biri kadınlar.

Siyasal sosyal hayata katılımları gibi meseleleri Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son derece uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Son derece önemli çalışmalarımızdan biri aile. Kültürel kodlarımızdan taşıdığımız, birbirini koruyan aile yapısının sürdürülmesi, varsa sıkıntı tamir edilmesi gerekenler noktasında yaptık.

Yoğun ve zorlu bir dönemde göreve başladık. Pandeminin ağırlığı devam ediyordu. Depremlere kadar bakanlığımızın çalışmaları yoğun temposu oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam bir adanmışlıkla çalıştılar."