SON DAKİKA: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı

Son dakika haberleri...28. dönem kabine üyesi Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık'tan devraldı.
Başkan Recep Tayip Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde yeni kabine listesini açıkladı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.
"TÜM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Derya Yanık, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devir teslim töreninde şöyle konuştu:
"Tamamıyla dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktı. Bakanlığımız bu sözün yerine getirildiği yer. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu zamana denk geldik. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri ön gören bir yer burası. 18 yaş altı 22 milyon çocuğumuz var. Türkiye'nin yaşlanma gerçeği var. 10-15 yıl sonra yaşlanmanın farkını yaşayacağız.
Kuşak farkının 4 yıla indiği zaman dilimini yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bir taraftan geleceğimizi inşa eden yerden bahsediyoruz. Neredeyse özellikle sadece bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan biri kadınlar.
Siyasal sosyal hayata katılımları gibi meseleleri Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son derece uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Son derece önemli çalışmalarımızdan biri aile. Kültürel kodlarımızdan taşıdığımız, birbirini koruyan aile yapısının sürdürülmesi, varsa sıkıntı tamir edilmesi gerekenler noktasında yaptık.
Yoğun ve zorlu bir dönemde göreve başladık. Pandeminin ağırlığı devam ediyordu. Depremlere kadar bakanlığımızın çalışmaları yoğun temposu oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam bir adanmışlıkla çalıştılar."
"ÇOCUKLARIMIN ARTIK BİNLERCE KARDEŞİ VAR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şu ifadeleri kullandı:
"Aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğim. Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Bayrağı kendisinden devralmak onur verici. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kurulan bu kabinede bana verilen görev nedeni ile cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye vatandaşlarına tek tek ulaşan ve örnek gösterilen bir ülke. Bunda kuşatıcı politikaların payı büyük. Ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Yaşlı, engelli, çocuk, şehit yakını, gaziler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Kendi değerlerinden medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Çocuklarım Yusuf ve Hamza'yı anmadan geçmek istemiyorum. Onların artık binlerce kardeşi var ve bu binlerce kardeşten duyduğu mutluluğu ben de paylaşıyorum."
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?
7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir.
AVRUPA'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİ
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.
KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ
2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.
ERMENİ İDDİALARINI TANIMADIĞI İÇİN PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.
TÜRKİYE'NİN KUZEY AFRİKA'YA ATADIĞI İLK KADIN BÜYÜKELÇİ
Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.
İNGİLİZCE, FELEMENKÇE VE LATİNCE OLMAK ÜZERE 3 DİL BİLİYOR
2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra İngilizce, Felemenkçe ve Latince bilmektedir.
Evli ve 2 çocuk annesidir.
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