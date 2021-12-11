SON DAKİKA: Mardin’deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...

35 GÜN SÜREN SONDAJ ÇALIŞMASI İLE KEŞİF GERÇEKLEŞTİ
Mardin' in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda Suriye sınırına 3,5 km mesafede bulunan Günyurdu-1 kuyusunda 35 gün süren sondaj sonrası bin 310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldı.
Kuyunun üretim testlerine iki gün başlayan TPAO'nun bu alandaki petrol arama çalışmaları devam ediyor.
TPAO BÖYLE DUYURDU
TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.