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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:21 Son Güncelleme: 11.12.2021 17:26

SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
SON DAKİKA: Mardin’deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...

Son dakika haberine göre; Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildi. Keşfin perde arkası da ortaya çıktı. 1310 metrede gerçekleştirilen keşif için tam 35 gün sondaj çalışması gerçekleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye'nin enerji piyasasına yaptığı yatırımlar karşılığını vermeye başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu.

35 GÜN SÜREN SONDAJ ÇALIŞMASI İLE KEŞİF GERÇEKLEŞTİ

Mardin' in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda Suriye sınırına 3,5 km mesafede bulunan Günyurdu-1 kuyusunda 35 gün süren sondaj sonrası bin 310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldı.



Kuyunun üretim testlerine iki gün başlayan TPAO'nun bu alandaki petrol arama çalışmaları devam ediyor.

TPAO BÖYLE DUYURDU

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.

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SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
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