SON DAKİKA: Mart ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mart ayında ihracat yüzde 4,4 oranında artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek rekor kırdı. Ocak-Mart döneminde ihracat ise 61,6 milyar dolara yükseldi" dedi.

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