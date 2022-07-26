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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Mazot indirimi sonrası bir indirim de benzine geliyor! Benzin fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 10:39 Son Güncelleme: 26.7.2022 10:54

SON DAKİKA: Mazot indirimi sonrası bir indirim de benzine geliyor! Benzin fiyatı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Mazot indirimi sonrası bir indirim de benzine geliyor! Benzin fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Petrol fiyatlarının 100 dolar psikolojik bandının altına düşmesiyle benzin, mazot başta olmak üzere akaryakıt ürünleri için peş peşe indirim haberleri geldi. Mazot fiyatı için pompaya yansıyan 92 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de benzine geliyor.

Son dakika haberleri...Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası petrol piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Petrol fiyatları mazot ve benzin fiyatı için doğrudan etkili oluyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatları pompa fiyatları için peş peşe indirimler gündeme geldi.

MOTORİN FİYATLARINA 92 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Motorin fiyatı İstanbul'da 24,55 TL'ye geriledi.

BENZİNE 48 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Motorin indirimi sonrası bir indirim haberi de benzin fiyatı için geldi. Benzine 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.

Gelecek indirim ile birlikte benzin litre fiyatının İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 TL olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Mazot indirimi sonrası bir indirim de benzine geliyor! Benzin fiyatı ne kadar olacak?
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