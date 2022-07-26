SON DAKİKA: Mazot indirimi sonrası bir indirim de benzine geliyor! Benzin fiyatı ne kadar olacak?

BENZİNE 48 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Motorin indirimi sonrası bir indirim haberi de benzin fiyatı için geldi. Benzine 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.

Gelecek indirim ile birlikte benzin litre fiyatının İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 TL olması bekleniyor.