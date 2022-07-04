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Giriş Tarihi: 4.7.2022 11:09 Son Güncelleme: 4.7.2022 11:11

Memur ve emekli zammı belli oldu! 2022 temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve emekli zammı belli oldu! 2022 temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur zammı ve emekli zammı son dakika belli oldu! Yılbaşından bu yana beklenen temmuz zammında son adım olan 6 aylık enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon farkının belli olması ardından milyonlarca memur, SSK ve BAĞKUR emeklisi soruyor: Memur maaşları ve emekli maaşları ne kadar oldu? Rekor zammın ardından yeniden ara zam alan emekliler için en yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı araştırılıyor. Peki, 2022 temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte memur ve emekli zammı hesaplama tablosu…

Memur ve emekli maaşı zammı son dakika enflasyon verisi ile hesaplandı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi memura ve emekliye zam oranını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki kararlı açıklamaları sonuçlarını gösterdi. Peki, SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte "memur ve emekli maaşları ne kadar oldu" sorusunun yanıtı…

SON DAKİKA: MEMUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon oranı ardından belli olan memur ve emekli maaşı zammı son dakika hesaplamaları beraberinde getirdi.

Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.

İşte memur ve emekli zam oranları…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Temmuz zammı emekli ve memur için şu oranlarda ortaya çıktı:

  • 6 aylık enflasyon oranı: 42,35
  • SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
  • Memur enflasyon farkı: 34,85
  • Memur toplu sözleşme zammı: 7
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
  • Ek zam beklentisi: 3
  • Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur ve memur emeklisi yüzde 41,85 zam oranıyla en düşük memur maaşı 6 bin 300 TL üzerinde iken 8 bin 900 TL üzerinde güncellenecek.

En düşük emekli memur aylığı ise 4 bin 289 TL miktarından 6 bin lira üzerine çıkacak.

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Buna göre 8 Temmuz tarihine kadar zamlı maaşlar hesaplara yatmış olacak.

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Memur ve emekli zammı belli oldu! 2022 temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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