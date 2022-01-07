BUZDOLABI VE TV İÇİN EK BEDEL ALINACAK

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 6,5 lira, klima bulunanlarda günlük en az 9,10 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 18,90 lira ödeyecek.