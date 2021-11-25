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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor
Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:26 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:40

Son dakika: Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor

Son dakika: Merkez’de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı.

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Merkez Bankası'ndan geçen gün yapılan açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor
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