Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunmasına rağmen ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Halil İlik, Süleyman Ekinci, Nihat Uysallı, Ali Yıldız ve M. Fatih Çetinkaya'nın da bulunduğu ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, dünya ekonomisinin pandemiden bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, genel zorlukların üzerine Türkiye'nin ayrıca coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Baran, "Türkiye zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda arabuluculuk rolü üstlenerek önemli bir diplomasi başarısı elde ettiğini kaydeden Baran, "Savaş halindeki iki ülke ile de ilişkilerimiz iyi. Aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerini yürütebilen ülke biziz" dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık başta olmak üzere sanayi üretiminde kaydettiği gelişmelere de değinen Baran, "Türkiye bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkâna sahiptir" diye konuştu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Baran, Merkez Bankası'nın reel sektörün finansmanını sağlamaya yönelik ihtiyati tedbirlerinin olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

"RESESYON KONUŞULMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, dünya ekonomisindeki gelişmelere değindiği konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye" dedi.

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, "Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor" dedi.

2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirler ile kredi kompozisyonunda TL'nin payının arttığını bildiren Kavcıoğlu, KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkânı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerinin amaçlandığını anlattı. Kavcıoğlu, "Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık" dedi.

Kavcıoğlu, 2021 yılında ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğini bildirdi.