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Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:37 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:39

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan dikkat çeken enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumu başladı. Kavcıoğlu, jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamaların küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilediğini belirterek, "Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumu başladı. Kavcıoğlu, jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamaların küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilediğini belirterek, "Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan dikkat çeken enflasyon mesajı
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