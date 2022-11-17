SON DAKİKA: Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.