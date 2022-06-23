2022 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜZDE 14 GÖZE ÇARPIYOR

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.