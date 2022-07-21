SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 7. faiz kararı ile Merkez Bankası, faiz karar metni ile piyasalara yön verecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin beklentileri neler?

İşte Merkez Bankası faiz kararı ve açıklaması öncesi en çok merak edilenler...