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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:30 Son Güncelleme: 21.7.2022 09:31

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?

SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberi...Temmuz ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanması sonrası faiz kararı ve faiz karar metni belli olacak. Faiz karar metni gelecek dönemin para politikası hakkında sinyaller barındırdığından piyasaların radarında olacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? İşte faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 7. faiz kararı ile Merkez Bankası, faiz karar metni ile piyasalara yön verecek.

  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin beklentileri neler?

İşte Merkez Bankası faiz kararı ve açıklaması öncesi en çok merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 21 Temmuz bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.

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HAZİRAN AYI FAİZ KARARI DA YÜZDE 14 OLMUŞTU

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

EKONOMİ YÖNETİMİ 'LİRALAŞMA' STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYOR

Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.

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2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 5 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...

18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?
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