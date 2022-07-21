SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! Temmuz 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 7. faiz kararı ile Merkez Bankası, faiz karar metni ile piyasalara yön verecek.
İşte Merkez Bankası faiz kararı ve açıklaması öncesi en çok merak edilenler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI DA YÜZDE 14 OLMUŞTU
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
EKONOMİ YÖNETİMİ 'LİRALAŞMA' STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYOR
Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 5 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
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