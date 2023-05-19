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Giriş Tarihi: 19.5.2023 09:09 Son Güncelleme: 19.5.2023 11:26

SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat açıklaması: Hiçbir sınır uygulanmayacak!

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.

AA
SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan nakit avans ve kredili mevduat açıklaması: Hiçbir sınır uygulanmayacak!

Son dakika haberleri...Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat açıklaması: Hiçbir sınır uygulanmayacak!
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