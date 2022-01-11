TÜZEL KİŞİLERDE KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Tebliğler ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de döviz ya da altın cinsinden mevduatlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteklerden faydalanması mümkün hale geldi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişi için, "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" tanımı yapıldı.