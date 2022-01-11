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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! 'Kur korumalı TL mevduat' kapsamı genişledi
Giriş Tarihi: 11.1.2022 09:52 Son Güncelleme: 11.1.2022 09:58

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! 'Kur korumalı TL mevduat' kapsamı genişledi

AA
SON DAKİKA | Merkez Bankası’ndan yeni döviz ve altın adımı! ’Kur korumalı TL mevduat’ kapsamı genişledi

Son dakika haberleri...Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı geldi. Buna göre, yurt içinde yerleşik tüzel kişiler döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda Merkez Bankası'nın desteklerinden faydalanabilecek.

Son dakika haberler...Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) desteklerinden faydalanabileceği açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ DÖVİZ VE ALTIN ADIMI

TCMB'nin tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesi hakkındaki Tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜZEL KİŞİLERDE KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Tebliğler ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de döviz ya da altın cinsinden mevduatlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteklerden faydalanması mümkün hale geldi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişi için, "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" tanımı yapıldı.

DÖNÜŞÜM KURU GEÇERLİ OLACAK

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021'de mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'deki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Altın cinsi varlıklarda ise yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! 'Kur korumalı TL mevduat' kapsamı genişledi
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