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Giriş Tarihi: 15.1.2023 00:20 Son Güncelleme: 15.1.2023 00:21

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika haberi: Merkez Bankası 'Makroihtiyati Tedbirler' hakkında yeni bir duyuruda bulundu. Merkez Bankası, "Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika haberi... Merkez Bankası zorunlu karşılık oranları ile ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, liralaşma stratejisine de vurgu yaptı.

Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan duyuru ve alınan kararlar şu şekilde:

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
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