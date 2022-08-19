SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı

Son dakika haberleri...Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Bakan Özer, Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Özer, "Bugün 61'inci ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu 5 sene içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada gerçekten çok verimli bir yıl geçirdik. Bugün Nevşehir'de olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Nevşehir'de 2022 yatırımlarımızın toplam maliyeti 82 milyonluk bir bütçeye sahip. Bugün değerlendirmemizde bu mevcut durumu çok daha iyileştirmeyle ilgili neler yapabiliriz, diye çok verimli bir toplantı yaptık. Bugün ki toplantımız sonucunda Nevşehir'e 178 milyonluk ilave yatırım yapmayı ve dolayısıyla Nevşehir'in 2022 yatırım bütçesini 260 milyona çıkarma kararı aldık. Dolayısıyla mevcut yatırımın 3 katından daha fazla bir artış sağlayarak çok daha iyi bir noktaya getirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.