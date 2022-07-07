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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Milyonlara ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:01 Son Güncelleme: 7.7.2022 11:13

SON DAKİKA: Milyonlara ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek?

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SON DAKİKA: Milyonlara ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek?

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber milyonların gelirleri bu ay itibarıyla artıyor. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olurken, memur ve emekli memur için zam oranı yüzde 41,69 oldu. Bununla beraber, 'Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, enflasyon farkı ne zaman ödenecek' soruları en çok araştırılanlar arasına girdi. Öte yandan yeni emekli ve memur maaşı için ödeme takvimi belli oldu. Zamlı Temmuz maaşları memurlar ile başlıyor...

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Temmuz döneminde asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam sonrası emekli zammı yüzde 42,35, memur zammı ise yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan milyonların en çok merak ettiği 'Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu da netleşti...

  • SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
  • Memur maaşları ne zaman ödenecek?
  • Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?
  • Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?
  • Yeni emekli maaşları ve sosyal ödemeler Temmuz zammı sonrası kaç TL oldu?

İşte bu milyonların en çok merak ettiği TABLO TABLO ÖDEME TAKVİMİ VE YENİ MAAŞ REHBERİ...

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SON DAKİKA! Zamlı memur ve emekli maaşları maaşlar ne zaman yatacak? Belli oldu! | Video

SSK emeklilerinin ardından bugün de Bağ-Kur'lular için emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi alıyor.

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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? MEMURA 8 TEMMUZ MÜJDESİ: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerinin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MEMURA SEYYANEN ZAM OLARAK YANSIYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili, hem emeklilerin hem de çalışanların enflasyona karşı koruyacak yüzde 42 zam oranına işaret ederek, "Asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin asgari ücret düzeyinde kalan kısmını vergi dışı bıraktığımız için asgari ücret arttıkça vergi dışında kalan gelirlerinin oranı artıyor. Bu da memurlara ortalama 300-500 TL seyyanen zam anlamına geliyor" dedi.

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.

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Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
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2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69

  • Memur - 6429 - 9109
  • Memur emeklisi - 4289 - 6077

TEMMUZ ZAMMI İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 30222
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15852
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9711
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12282
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27644
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15815
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13752
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18862
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11833
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16209
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10105
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26027
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15315
  • VAİZ 1/4 - 9003 - 12756
  • AVUKAT 1/4 - 10934 - 15492

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269
  • Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 9115
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343
  • Profesör (1/4) - 12238 - 17340
  • İmam-hatip - 5275 - 7474
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7474

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69

  • 65 yaş aylığı - 1085 - 1537
  • Evde bakım desteği - 2354 - 3336
  • Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3336
  • Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1227
  • Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1840
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