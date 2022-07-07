Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Temmuz döneminde asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam sonrası emekli zammı yüzde 42,35, memur zammı ise yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan milyonların en çok merak ettiği 'Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu da netleşti...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman ödenecek?

Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

Yeni emekli maaşları ve sosyal ödemeler Temmuz zammı sonrası kaç TL oldu?

İşte bu milyonların en çok merak ettiği TABLO TABLO ÖDEME TAKVİMİ VE YENİ MAAŞ REHBERİ...