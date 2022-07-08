Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Temmuz döneminde asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam sonrası emekli zammı yüzde 42,35, memur zammı ise yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan milyonların en çok merak ettiği 'Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu da netleşti...
İşte bu milyonların en çok merak ettiği TABLO TABLO ÖDEME TAKVİMİ VE YENİ MAAŞ REHBERİ...
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? MEMURA 8 TEMMUZ MÜJDESİ: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerinin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MEMURA SEYYANEN ZAM OLARAK YANSIYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili, hem emeklilerin hem de çalışanların enflasyona karşı koruyacak yüzde 42 zam oranına işaret ederek, "Asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin asgari ücret düzeyinde kalan kısmını vergi dışı bıraktığımız için asgari ücret arttıkça vergi dışında kalan gelirlerinin oranı artıyor. Bu da memurlara ortalama 300-500 TL seyyanen zam anlamına geliyor" dedi.
ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.
Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ödemeler,
2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69
TEMMUZ ZAMMI İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69
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