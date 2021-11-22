İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor.