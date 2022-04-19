SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ’nin indirim kampanyası bugün sona eriyor



TAKSİT ÖDEME ŞARTI VAR

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

KREDİ İMKANI DA SAĞLANACAK

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.