SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! Genelge yayımlandı: İşte yeni kıdem tazminatı tavanı!

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı.