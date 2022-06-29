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Giriş Tarihi: 29.6.2022 08:57 Son Güncelleme: 29.6.2022 09:02

Son dakika: Motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika: Motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Motorinin litre fiyatına gelen 2.5 TL'lik indirimin ardından 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına dün 2.5 TL'lik indirim geldi. Motorinin litre fiyatına, 30 Haziran'dan itibaren de 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL

Benzin: 27,26 TL
Motorin: 27,50 TL
LPG: 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 27,37 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 27,35 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,29 TL

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Son dakika: Motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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