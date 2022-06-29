Son dakika: Motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına dün 2.5 TL'lik indirim geldi. Motorinin litre fiyatına, 30 Haziran'dan itibaren de 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelecek.
İZMİR
Benzin: 27,37 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,09 TL
ANKARA
Benzin: 27,35 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,29 TL