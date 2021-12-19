Son dakika! MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD olarak bizler reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YALNIZCA DÖVİZ KURUNA İNDİRGENEREK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Zira yılın 3 çeyreğinde %11,7 büyüyen, 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.