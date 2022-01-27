Son dakika: MÜSİAD’dan iş dünyasına indirim çağrısı! 200’e yakın firma indirime gitti

Asmalı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İndirim çağrımıza 177-180'e yakın firma olumlu yanıt verdi. Bu daha sonra 200'e kadar çıktı. Yüzde 15-20 oranında bir fiyat indirimine gittiler. Enerji fiyatlarındaki sonradan yapılan artışlar, yeni yılla birlikte asgari ücretlerde yapılan artışlar bir miktar zamlar noktasında olayı kalıcı hale getirdi.

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En azından bunun daha yükselmesi önlemiş oldu bu kampanyalar. Bunun yanında direk kura bağlı olan mesela inşaat sektöründe demir bunlardan biri. Direkt kurla birlikte hareket ediyorlar, kur düşünce gerçekten geri çekiyorlar ama çimento için aynı şeyi söylemek mümkün değil maalesef.