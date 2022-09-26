SON DAKİKA: OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti, enflasyon beklentisini düşürdü

"ENFLASYON PEK ÇOK ÜLKEDE GENELE YAYGIN HALE GELDİ"

"Enflasyon pek çok ülkede genele yaygın hale geldi. Daha sıkı para politikaları ve gevşeyen arz darboğazları gelecek yıl enflasyon baskılarını hafifletecek, ancak yüksek enerji fiyatları ve yüksek işçilik maliyekleri büyük olasılıkla enflasyondaki bu düşüşün hızını yavaşlatacak" değerlendirmesini yapan OECD, manşet enflasyonun G20 ekonomilerinde 2022'de yüzde 8,2 olacağını ve 2023 yılında bu oranın yüzde 6,5'e gerileyeceğini tahmin etti. Gelişmiş G20 ekonomilerinde ise enflasyonun bu yıl yüzde 6,2 olması ve 2023'te yüzde 4'e gerilemesi bekleniyor.

Yapılan projeksiyonlar yönelik belirsizliğin ciddi seviyede olduğunu vurgulayan OECD, "Daha ağır yakıt yetersizlikleri, öellikle gaz, Avrupa'da 2023 lılında büyümeyi yüzde 1,25 daha azaltabilir ve küresel büyüme yüzde 0,5 düşübilir. Avrupa'da enflasyon 1,5 puan daha yukarı çıkabilir" değerlendirmesini de yaptı.

OECD raporunda G20 için 2022 GSYH büyüme tahmini yüzde 2,9'dan 2,8'e revize edilirken, 2023 büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,2'ye indirildi.

Euro Bölgesi ekonomisi için 2022 büyüme tanminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çeken OECD, Almanya için büyame beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 1,2'ye, Fransa için yüzde 2,8'den 2,6'ya ve İtaya için yüzde 4,3'ten yüzde 3,4'e çekti.

2023 yılı için beklentilerinde ise Euro Bölgesi için büyüme beklentisini yüzde 1,6'dan yüzde 0,3'e düşüren OECD, Alman ekonomisinin yüzde 0,7 daralacağını, Fransa ve İtalya'da büyüme oranlarının sırasıyla yüde 0,6 ve 0,4 olacağını öngördü.