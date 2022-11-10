SON DAKİKA: Öğretmenlik Meslek Kanunu için gözler Anayasa Mahkemesi’nde! Sürecin detaylarına SABAH ulaştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşmek üzere dün toplandı. Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ve en yüksek üyeye sahip 3 eğitim sendikasının sözlü olarak dinlenmesine karar verirken, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi. Söz konusu kararın Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilmesiyle başlayacak süreç kapsamında öncelikle belirlenecek bir tarihte Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 eğitim sendikası sözlü olarak dinlenecek. Anayasa Mahkemesinin bu sürecin başlaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 Eğitim sendikasına yazı göndermek üzere çalışmalar yaptığı öğrenildi.