SON DAKİKA: Öğretmenlik Meslek Kanunu için gözler Anayasa Mahkemesi’nde! Sürecin detaylarına SABAH ulaştı

Son dakika haberi...19 Kasım'da yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavının yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda merak konusu olurken SABAH konuya ilişkin çok önemli bilgilere ulaştı. Buna göre; Yüksek Mahkeme'nin kararı Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı olarak gönderilecek ve ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Genel Kurul'da gündeme alacağı bir tarihte Bakanlık ve sendika yetkilileri sözlü olarak dinlenecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere yeni bir tarihte toplanarak kanunu karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşmek üzere dün toplandı. Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ve en yüksek üyeye sahip 3 eğitim sendikasının sözlü olarak dinlenmesine karar verirken, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi. Söz konusu kararın Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilmesiyle başlayacak süreç kapsamında öncelikle belirlenecek bir tarihte Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 eğitim sendikası sözlü olarak dinlenecek. Anayasa Mahkemesinin bu sürecin başlaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 Eğitim sendikasına yazı göndermek üzere çalışmalar yaptığı öğrenildi.
DÜZENLEMENİN NEDEN GEREKLİ OLDUĞU SORULACAK
Yüksek Mahkeme Genel Kurulda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden bu düzenlemenin neden gerekli olduğunu dinleyecek. Eğitim sendikalarından ise bu düzenlemenin neden iptalinin istendiği ve Anayasal açıdan neden engel teşkil ettiğinin gerekçeleri sözlü olarak dinlenecek.
KESİN KARAR FARKLI TARİHTE
Daha sonra belirlenecek bir tarihte Anayasa Mahkemesi heyeti Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan Genel Kurul'da görüşecek.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Yüksek Mahkeme'nin dün yaptığı toplantıda esasa ilişkin hiçbir değerlendirmenin yapılmadığı öğrenildi.
SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ BİR KARAR YOK
19 Kasım'da yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavının iptal edilip edilmeyeceği ise öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Bununla ilgili SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bakanlık ve sendika yetkililerinin sözlü olarak dinlenmesi için daha tarihte de netleşmedi. SABAH'ın ulaştığı haber kaynakları Anayasa Mahkemesi'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin vereceği kararın 19 Kasım'a kadar yetişmesinin mümkün görünmediğini belirtti.