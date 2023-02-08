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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: OHAL bölgelerinde 3 ay uydu ücreti alınmayacak
Giriş Tarihi: 8.2.2023 15:09 Son Güncelleme: 8.2.2023 15:12

SON DAKİKA: OHAL bölgelerinde 3 ay uydu ücreti alınmayacak

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde yayın yapan uydu kanallarından 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacağını duyurdu.

SON DAKİKA: OHAL bölgelerinde 3 ay uydu ücreti alınmayacak

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde yayın yapan uydu kanallarından 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacağını duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"OHAL ilan edilen deprem bölgelerimizde yayın yapan uydu kanallarımızdan 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacaktır. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanındayız."

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SON DAKİKA: OHAL bölgelerinde 3 ay uydu ücreti alınmayacak
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