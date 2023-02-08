SON DAKİKA: OHAL bölgelerinde 3 ay uydu ücreti alınmayacak

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde yayın yapan uydu kanallarından 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacağını duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"OHAL ilan edilen deprem bölgelerimizde yayın yapan uydu kanallarımızdan 3 ay boyunca uydu ücreti alınmayacaktır. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanındayız."