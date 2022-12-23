SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için tarih belli oldu! Bakan Kurum açıkladı...

BAKAN KURUM ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ İÇİN TARİHİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Kurum'dan dikkat çeken orta gelir grubu konut projesi açıklama geldi. İşte o açıklamalar:

Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz.

Burada şunu istiyoruz. Konut arzının artırılmasına yönelik bir finansal destek. Diğer taraftan da ilk evini alacak vatandaşlara ayrıcalık sağlayacak güzel bir kampanya olması.

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadoludaki tüm müteahhitlerimzle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.

Evinin olup olmaması öncelik olacak. Evi olmayanlara pozitif bir ayrıcalık olacak. Bu vatandaşlarımızın kredi faiz oranları farklı olacak.

Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.