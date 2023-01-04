SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oluyor! Orta gelir konut kredisi faizi ne olacak?

BAKAN KURUM: KONUT FİYATLARINI DENGELEDİK

Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz.

Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.