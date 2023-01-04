SON DAKİKA | Orta gelirliye konut kampanyasının detayları belli oldu! Taksitler ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin açıklamada bulunurken merak edilen tüm bilgileri paylaşıldı. Orta gelirliye konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu? Orta gelir grubu şartları neler? İşte tüm detaylar...

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız, Konut ve Finans Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri, Kıymetli Basın Mensupları,

Ben siz değerli misafirlerimizi ve özellikle de ekranları başında yeni yuva heyecanıyla bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı; sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.