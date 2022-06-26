Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı soruları sevenleri tarafından araştırılıyor. Dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Osman Wöber'in ölüm haberini Zafer Algöz, Twitter hesabından paylaştı. Peki, Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı? İşte Deve Tuncay ya da Tuncay Kantarcı olarak tanınan Osman Wöber'in hakkında merak edilenlerin yanıtı!
Acı haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, yaptığı açıklamada "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
OSMAN WÖBER KİMDİR?
1960 Ankara doğumlu olan ve baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.
Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.
2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü.
Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.
OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ?
5 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.
OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
1986 Saat Sabahın Dokuzu Dizi
1987 Ateşten Günler Dizi
1994 İnce İnce Yasemince Başkomiser Dizi
1994 8. Saat Sinan
1998 Cumhuriyet Ali Çetinkaya Dizi
2003-2005 Kurtlar Vadisi Tuncay Kantarcı Dizi
2005 Organize İşler Komiser
2007-2011 Kurtlar Vadisi Pusu Tuncay Kantarcı Dizi
2012 Hayat Devam Ediyor Tarık Akça Dizi
2013 Osmanlı Tokadı İskender Demiroğlu Dizi
2016 Aile İşi Sami Dizi
2017 İsimsizler Kurmay Dizi
2018 Ağlama Anne Nevzat Dizi