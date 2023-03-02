Son dakika haberler: ÖSYM’den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek

Son dakika haberi....ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.