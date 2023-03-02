Son dakika haberler: ÖSYM’den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek

Son dakika haberi....ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.
YÖKDİL NE ZAMAN?
YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru tarihleri 26 Mart'taki YÖKDİL/1 sınavı için geçti.
YDS NE ZAMAN?
YDS sınavı 9 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS başvuru tarihleri için asıl gün geçmiş olup geç başvuru kapsamında 8 Mart 2023 tarihinde 24 saat içerisinde başvurular alınacak.
TUS NE ZAMAN?
TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. TUS başvuru için yarın son gün. Yarın saat 23:59'a kadar TUS 2023 1. dönem sınav başvuruları alınmaya devam edilecek.