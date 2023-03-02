Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberler: ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek
Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:24 Son Güncelleme: 2.3.2023 12:45

Son dakika haberler: ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek

Son dakika haberleri....ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

Son dakika haberler: ÖSYM’den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek

Son dakika haberi....ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru tarihleri 26 Mart'taki YÖKDİL/1 sınavı için geçti.

MSÜ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ başvuru tarihleri için asıl gün geçmiş olup geç başvuru kapsamında 6 Mart 2023'te saat 23:59'a kadar başvurular alınmaya devam edilecek.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavı 9 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS başvuru tarihleri için asıl gün geçmiş olup geç başvuru kapsamında 8 Mart 2023 tarihinde 24 saat içerisinde başvurular alınacak.

TUS NE ZAMAN?

TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. TUS başvuru için yarın son gün. Yarın saat 23:59'a kadar TUS 2023 1. dönem sınav başvuruları alınmaya devam edilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: ÖSYM'den sınav kararı! Adaylar farklı illerde girecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA