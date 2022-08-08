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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:27 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:49

SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com'un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi

SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com’un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi

Son dakika haberi...İnternet üzerinden ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren Sahibinden Com'un ardından Rekabet Kurumu, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında da soruşturma açtı.

Son dakika haberi...Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

SAHİBİNDEN.COM İÇİN DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Konut ve otomobil piyasasında hakim rolü ile dikkat çeken Sahibinden.com için, vatandaşlardan fiyatların manipüle edildiğine dair şikayetler geldi. Sahibinden.com şirketinin hakim rolünü kötüye kullandığına dair iddiaların ardından hareket geçildi. Rekabet Kurulu, şirkete soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com'un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi
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