Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik

TÜRK-İŞ: 6391 LİRANIN ALTINDA KALMASIN

Komisyon toplantısının ardından değerlendirme yapan, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili "6.391 liranın altında kalmasın" dediklerini açıkladı. Irgat, "İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, bugünkü toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor" diye konuştu.