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Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:41 Son Güncelleme: 12.10.2022 15:55

SON DAKİKA: Rusya Lideri Putin'in Türkiye formülüne Bakan Dönmez'den yanıt: Teknik açıdan mümkün

SON DAKİKA: Rusya Lideri Putin’in Türkiye formülüne Bakan Dönmez’den yanıt: Teknik açıdan mümkün

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Lideri Putin'in, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz" mesajına karşılık olarak, "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Lideri Putin'in, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz" mesajına karşılık olarak, "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.

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SON DAKİKA: Rusya Lideri Putin'in Türkiye formülüne Bakan Dönmez'den yanıt: Teknik açıdan mümkün
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