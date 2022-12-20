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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:36 Son Güncelleme: 20.12.2022 21:36

Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

AA
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu

Son dakika haberi... Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
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